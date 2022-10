Juve: Bremer, esami in corso al J Medical

(ANSA) - TORINO, 17 OTT - Giornata di esami strumentali per Gleison Bremer, il difensore della Juventus uscito anzitempo durante il derby contro il Torino per un problema muscolare. Il brasiliano si è presentato in mattinata al J Medical per i controlli alla coscia sinistra, ora c'è attesa per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. (ANSA).