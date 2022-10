Evadono 1,2 mln Iva su cellulari usati, maxi sequestro Gdf

(ANSA) - VERBANIA, 17 OTT - Con un articolato sistema di compravendita condotta attraverso società basate tra Cannero Riviera (Verbano-Cusio-Ossola), Viterbo e Malta, avevano eluso il versamento di 1,2 milioni di euro di Iva. Sono però stati scoperti e, dopo due anni di indagini, la Guardia di Finanza di Verbania è intervenuta sequestrando beni mobili e immobili del valore di quasi 1,1 milioni di euro a quattro persone attive nel settore della vendita online di cellulari ricondizionati.

Le fiamme gialle di Verbania, nel corso dell'operazione chiamata 'Melamarcia', sono riuscite a ricostruire il giro del mondo di questi telefonini usati, dal valore totale di quasi 6 milioni di euro: i cellulari, provenienti da Hong Kong, venivano importati in Germania da una società maltese, gestita da due persone di origini viterbesi, per poi venire rivenduti prima in Piemonte e poi nel Lazio.

Lo stratagemma utilizzato per evitare di versare le imposte consisteva nell'importare i telefonini con un regime e rivenderli con un altro, passando attraverso quella che i finanzieri definiscono una 'società filtro' basata a Cannero Riviera (e in un secondo momento a Novara). In questo modo, erano riusciti a evitare di versare l'imposta dovuta, proponendo in vendita cellulari a prezzi inferiori a quelli dei competitor e producendo una forma di concorrenza sleale oltre che un danno all'erario.

Le procure di Verbania e di Viterbo hanno chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari il via libera al sequestro: ai quattro sono stati confiscati 12 beni immobili tra abitazioni e terreni, 4 auto e 2 moto, disponibilità finanziarie e una società, per un totale di quasi 1,1 milioni di euro.

(ANSA).