Energia:lavanderia industriale ferma investimenti da 1,7 mln

(ANSA) - VERBANIA, 17 OTT - A causa dei rincari stop a investimenti per 1 milione e 750 mila euro, rimandati a tempi migliori. Accade a Verbania, alla lavanderia industriale Milanese, dove ogni giorno passano 360 quintali di lenzuola, asciugamani, tovaglie e tovaglioli destinati ad alberghi, ristoranti e Rsa.

"Da un anno abbiamo bloccato gli investimenti già programmati" spiega Luca Gnecco, terza generazione di un'azienda fondata nel 1959. "Avremmo dovuto acquistare biancheria per un milione e un macchinario da 750 mila euro, ma i costi che ci troviamo ad affrontare ce l'hanno sconsigliato".

Alla Lavanderia Milanese lavorano 70 persone: d'estate, quando alberghi e hotel fanno il pieno di presenze, la lavanderia lavora cinque giorni e mezzo alla settimana; in bassa stagione apre a giorni alterni. Le bollette sono più che decuplicate: ad agosto 2022, 170 mila euro quella del gas, poco meno di 52 mila euro quella dell'elettricità; ad agosto 2021 il gas era costato 14 mila euro, l'elettricità 4 mila.

Per ora non ci sono licenziamenti né cassa integrazione in vista, ma il perdurare di questa situazione potrebbe aver ripercussioni sull'intera filiera turistica: "Noi non ci limitiamo a lavare: i materiali sono di nostra proprietà e li noleggiamo - prosegue Gnecco -. Il settore turistico non è fatto soltanto da hotel: a monte, c'è un mondo imprenditoriale che ha bisogno di poter investire. I tovaglioli, per esempio, ogni due anni vanno cambiati, i clienti ne hanno bisogno". "Se non investiremo, nel giro di due o tre anni l'azienda sarà finita - conclude Mauro Gnecco, il padre di Luca -. Ma è già tanto se quest'anno riusciremo a chiudere il bilancio non in perdita: l'incidenza dei costi energetici è passata dal 2,2% al 22,4% del fatturato". (ANSA).