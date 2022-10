Fuga di gas ed esplosione in una palazzina nel Torinese

Una bombola di gas è esplosa questa mattina, poco dopo le 7.20 in un appartamento di una palazzina residenziale di tre piani, in via Braida, al civico 10, a Carignano (Torino), dove vive una persona anziana.

A quanto si apprende al momento sono cinque le persone rimaste ferite: l'uomo e i componenti del nucleo familiare dell'appartamento adiacente. I feriti non sarebbero in gravi condizioni e sono stati tutti trasportati all'ospedale di Moncalieri. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

L'appartamento dove è avvenuto l'esplosione è completamente sventrato. Danneggiati altri tre alloggi. La palazzina è stata dichiarata temporaneamente inagibile in attesa delle verifiche dei vigili del fuoco. Sono 28 le persone che sono state evacuate dopo l'esplosione. Lo rende noto il Comando dei Vigili del Fuoco di Torino. E' stata effettuata la messa in sicurezza dell'edificio. Secondo una prima ricostruzione a causare l'esplosione, sarebbe stata una bombola di gas a cui era stato applicato artigianalmente e non a norma un tubo. Uno dei feriti è stato trasportato al Cto di Torino con ustioni sul 20% del corpo e una prognosi di 40 giorni. Le altre quattro persone non sono gravi.