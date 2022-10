Escursionista precipita durante arrampicata nel Biellese

(ANSA) - BIELLA, 16 OTT - Un giovane escursionista è rimasto ferito precipitando durante un'arrampicata alla Torre del Faggio, in Valle Elvo, nel Biellese. Secondo una prima ricostruzione l'escursionista era intento a scalare la 'Torre', quando è caduto lungo la parete, restando attaccato alla corda, battendo però in modo violento la schiena per una decina di metri. I primi a soccorrerlo sono stati i suoi compagni di salita, poi sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino, con l'elisoccorso, con a bordo i sanitari, che lo hanno stabilizzato e trasportato all'ospedale di Ponderano. (ANSA).