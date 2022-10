Gioco da tavolo e miniature, a Casale torneo con 30 squadre

(ANSA) - CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 15 OTT - Il Palafiere 'Riccardo Coppo' di Casale Monferrato ospita, oggi e domani, il torneo 'Trials Age of Sigmar', "la più grande competizione in Italia del gioco da tavolo e miniature creato oltre 50 anni fa, che vanta milioni di praticanti al mondo", spiegano gli organizzatori. Un torneo a squadre da 4 giocatori, con 30 formazioni e team da Milano, Roma, Torino, Udine, Reggio Emilia, Napoli, ma anche Svizzera e Malta. La tappa casalese è una dei due che permetteranno di selezionare la Nazionale italiana impegnata nei prossimi Mondiali, in programma a fine maggio 2023 ad Amsterdam. Gli azzurri in gara saranno 8 più un coach. "Attualmente - ricordano dall'organizzazione - la formazione comprende anche il monferrino Manuele Venaruzzo, fondatore dei Vendemmiatori Implacabili, associazione ludico culturale di Crescentino (Vercelli)". (ANSA).