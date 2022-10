Droga: un arresto a Novara

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - Un albanese di circa 20 anni è stato arrestato a Novara dalla polizia per detenzione di droga a fini di spaccio. Il giovane era tenuto sotto osservazione ed è stato sottoposto a un controllo mentre si aggirava nella zona della Rizzottaglia in atteggiamento considerato sospetto dagli agenti della squadra mobile. Con sé aveva numerose confezioni di cocaina; nella sua abitazione è stato poi trovato altro stupefacente per un totale di circa 110 dosi. (ANSA).