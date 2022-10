Calcio: Torino, Meroni ricordato a 55 anni dalla morte

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - Il Torino ha ricordato Gigi Meroni.

Nel giorno del derby quest'anno ricorre anche il 55/o anniversario della scomparsa del talentuoso calciatore granata morto a sol 24 anni in un incidente stradale nel centro del capoluogo piemontese. A poche ore dalla stracittadina contro la Juventus, il club di via Arcivescovado ha depositato una corona di fiori sotto alla lapide della 'Farfalla Granata', in corso Re Umberto a Torino all'altezza del civico 46, dove il calciatore venne travolto da una macchina la sera del 15 ottobre 1967. "È rarissimo che capiti nel giorno del derby, è una coincidenza particolare - ha dichiarato il direttore operativo della società granata, Alberto Barile, presente alla commemorazione insieme a don Robella e all'ex granata Claudio Sala - ed è stato bello che ci sia stata tanta partecipazione di tifosi venuti anche da fuori città". (ANSA).