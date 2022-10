Vercelli, inaugurata sala operativa per le calamità naturali

(ANSA) - VERCELLI, 14 OTT - "Oggi è una buona giornata, perchè capiamo ancora di più quanto sia importante fare prevenzione: la Protezione Civile del Piemonte è una delle migliori d'Italia, siamo forti e performanti e ci dev'essere sempre riconoscenza per chi indossa quella giacca". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto nel pomeriggio a Vercelli all'inaugurazione della nuova sala dove troverà sede il "Coc", Centro operativo comunale, che viene attivato in caso di calamità naturali, emergenze e dissesti idrogeologici. La sala si trova all'interno del comando della polizia municipale di Vercelli, ed è dotata di schermi, mappe con il reticolato idrogeologico, le cascine attorno al capoluogo e punti di monitoraggio delle piene; è totalmente cablata, e permette di riunire attorno al tavolo tutte le componenti che si attivano in caso di calamità, coordinate dalla Protezione Civile. A fare gli onori di casa, il sindaco Andrea Corsaro e l'assessore alla Protezione Civile Gian Carlo Locarni, insieme con il presidente della Provincia Davide Gilardino e il consigliere regionale Alessandro Stecco.

La 28/a Giornata regionale della protezione civile, in corso a Vercelli, proseguirà domenica con un'esposizione di mezzi e attrezzature di protezione civile nel centro storico. (ANSA).