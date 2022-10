Gli omini dello street artist Exit Enter alla Elena Salamon

(ANSA) - TORINO, 14 OTT - Dal 22 ottobre al 7 novembre Elena Salamon Arte Moderna, spazio espositivo di piazza IV Marzo che ha appena festeggiato vent'anni, ospiterà la personale di Exit Enter illustratore, pittore, storyteller e artista urbano. Il giovane street artist toscano - noto per i suoi 'omini', personaggi semplici nelle linee e nei colori - classe 1990, seguendo la passione per il disegno, che coltiva fin da bambino, nel 2009 si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Firenze dove scopre l'interesse per i graffiti e la pittura gestuale. Nel 2013 affronta un periodo difficile che lo porta alla creazione del suo personaggio e all'utilizzo dello pseudonimo 'Exit Enter'. Inizia così a prendere forma quella che sarà per lui una vera e propria 'street therapy' e l'omino diventerà un l'alter ego terapeutico con cui dialogare.

"Il mio percorso da street artist - spiega Exit Enter - nasce da un'esigenza emotiva e istintiva oltre che dalla necessità di lasciare un segno. Ho sentito il bisogno di condividere la mia creatività con le persone - continua -, di uscire dagli sketchbook pieni di disegni e andare verso una nuova dimensione e soprattutto verso un contatto. Da qui il significato di Exit Enter: uscire per trovare una soluzione e innescare un mutamento". Tra il 2013 e il 2014, spinto dalla necessità di dare un senso più ampio alle sue creazioni, Exit Enter libera il suo omino dalla carta e lo porta in strada dove, in poco tempo, invade i muri di Firenze per poi spostarsi e raggiungere, tra le altre, anche la città di Torino, dal 2021 principalmente nella zona del quadrilatero romano. Il tag di Exit Enter, immediatamente riconoscibile, emerge con la potenza di un logo dalle pareti delle città. (ANSA).