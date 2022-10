Accademia dei Folli, progetto culturale Rebus vince bando Ue

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - 'RE.B.U. S- Return Back to the Urban Space' è il progetto culturale vincitore del bando React to Covid Pon Metro 2014-2020 React Eu, cofinanziato dall'Unione europea - Fondo Sociale Europeo, nell'ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020. In programma, fino a luglio 2023, 20 appuntamenti aperti al pubblico - tra spettacoli teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche e incontri letterari - e laboratori di musica, teatro e sostenibilità per insegnanti e ragazzi nelle scuole della Circoscrizione 6 di Torino.

Bellezza, Condivisione, Crescita, Emozione e Terra sono i cinque concetti chiave che risolvono il 'rebus' proposto dall'Accademia dei Folli e che tracciano un percorso culturale che parte dalla Circoscrizione 6 di Torino per abbracciare il mondo; I quartieri Barriera di Milano, Regio Parco, Barca, Bertolla, Falchera, Rebaudengo, Villaretto. (ANSA).