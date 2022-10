Rubarono computer dalla scuola di Lessona: tre denunciati

(ANSA) - BIELLA, 12 OTT - Erano entrati nella scuola di Lessona, piccolo Comune sulle colline biellesi, lo scorso maggio portandosi via i computer dell'aula informatica e mettendo sottosopra i locali. Ora tre giovani, a i 26 e 28 anni, tutti disoccupati con precedenti penali alle spalle, sono stati denunciati per furto e danneggiamento. I carabinieri grazie anche ai filmati di videosorveglianza sono riusciti a risalire ai malviventi. Durante una delle perquisizioni nelle abitazioni dei sospettati erano stati sequestrati gli indumenti utilizzati dai malviventi e rinvenuta una pistola di fabbricazione artigianale (poi risultata perfettamente funzionante come verificato dalla Sezione Balistica del Ris dei Carabinieri di Parma), tanto che il detentore dell'arma era stato posto agli arresti domiciliari. (ANSA).