Ritorna la musica al Circolo dei Lettori, 'A tutto volume'

(ANSA) - TORINO, 12 OTT - Ritorna la musica al Circolo dei lettori e si riaccendono le luci sul palco del Circolo della Musica, all'auditorium di Rivoli. A Tutto Volume! è il nuovo ciclo di appuntamenti di parole e musica, da leggere e ascoltare: tre conversazioni in musica con il violoncellista albanese Redi Hasa, Max Collini e Enrico Sola su Torino e l'Emilia a partire dalla musica e le Canzoni di Natale, racconto e libro di Maurizio Blatto. In contemporanea, a Rivoli al Circolo della Musica riparte Una notte come questa!: dopo il concerto di David Keenan, il 21 ottobre arriva Wallis Bird affiancata da An early bird, il 5 novembre la leggenda del free jazz tropicalista Arto Lindsay con Melvin Gibbs e il 7 dicembre suonano i Gazebo Penguins.

"In musica con l'espressione 'a tutto volume' intendiamo quando le casse pulsano così forte da riempire tutto lo spazio con la forza del suono, e non importa che sia classica o rock'n'roll, ciò che conta è che quel 'tutto volume' ci faccia dimenticare il rumore di fondo, permettendoci di scoprire e sentire note altre, nuove, strane, forti, che fanno bene. Per ogni lettore il volume preferito riposto sullo scaffale non è solo una sequenza inanimata di pagine rilegate, ma un mondo animato per sognatori, da esplorare con curiosità" racconta Gianluca Gozzi, curatore del Circolo della Musica.

Primo appuntamento di A Tutto Volume è mercoledì 19 ottobre al Circolo dei lettori a Torino quando il volume distorto del violoncello del compositore albanese Redi Hasa, collaboratore storico di Ludovico Einaudi, così come musicista per Robert Plant (Led Zeppelin), Bonde Redhead, Pacifico e tanti altri, rivisita il repertorio storico dei Nirvana rifatto al violoncello in occasione di My Nirvana, il suo disco in uscita.

(ANSA).