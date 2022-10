Pacco con liquido sospetto, malori in ufficio poste a Torino

Una decina di persone hanno accusato malori in un ufficio postale di Torino, che sarebbero da attribuire al liquido contenuto in un pacco consegnato. E' accaduto nella sede di via Reiss Romoli, alla periferia nord della città. Sul posto sono intervenute ambulanze, vigili del fuoco e forze dell'ordine. 47 altre persone sono state messe in isolamento, per precauzione, ma nessuno ha accusato sintomi, secondo quanto si è appreso. I primi rilievi effettuati dalla squadra specializzata Nbcr (nucleare-biologico-chimico-radiologico) hanno escluso che il liquido sospetto possa essere pericoloso per la salute.

Successivamente l'allarme è definitivamente rientrato. Secondo gli accertamenti si trattava di liquido di ricarica per sigarette elettroniche fuoriuscito dalla busta.