Novara celebra i 'Paniscia days' in ristoranti e agriturismo

(ANSA) - NOVARA, 12 OTT - Tornano i 'Paniscia days', dedicati al piatto tipico di Novara a base di riso, che si differenzia dalla 'Panissa' vercellese per ingredienti che accompagnano il riso. La manifestazione è giunta alla terza edizione e dal 20 al 22 ottobre per tre giorni a pranzo e cena, sarà proposta la specialità cucinata in 30 ristoranti e 4 agriturismi di Novara e provincia. Menu al prezzo unico di 28 euro. Ogni locale abbina la paniscia ad altri piatti della cucina novarese e regionale.

L'iniziativa è di Fipe Confcommercio Alto Piemonte che, sull'esempio di collaudate iniziative di successo come il Bagna Cauda Day di Asti, ha ideato e promosso a partire dal 2020 i Paniscia days. Confermato il patrocinio di Slow Food Novara e la collaborazione con Coldiretti Novara e VCO che partecipa anche a questa terza edizione con quattro agriturismi del circuito "Campagna amica e Terranostra".

"È un'iniziativa dalle grandi potenzialità di crescita - spiega Massimo Sartoretti, presidente di Fipe Alto Piemonte - Abbiamo iniziato nel 2020 con 17 locali e ora siamo a 34,.

Confidiamo, nelle prossime edizioni, di portare la paniscia anche fuori dal novarese e di arricchire di iniziative collaterali". (ANSA).