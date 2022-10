Vino: 'Terroir', 2 fine settimana alla scoperta dei vigneti

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Due fine settimana dedicati al vino e ai territori vitivinicoli in tutti i loro aspetti agronomici, enogastronomici e culturali. E' in programma il 22 e 23 e il 29 e 30 ottobre 'Terroir', la rassegna promossa dalla Città metropolitana di Torino nell'ambito del progetto europeo 'Tour della Strada dei vigneti alpini', finanziato dal programma transfrontaliero Alcotra Italia-Francia.

Durante gli ultimi due week-end di ottobre, nel pinerolese, in valle di Susa e nel canavese si potranno incontrare i produttori visitando le loro cantine, degustare i vini e i piatti tradizionali locali, ammirare gli affreschi nelle chiese di campagna, percorrere le strade dei centri storici di Ivrea e Pinerolo, viaggiare nel tempo visitando le residenze storiche o rilassarsi passeggiando a piedi o in bici tra i vigneti. A fare da corollario una serie di eventi come concerti nelle vigne, visite alle miniere, mostre fotografiche sulla viticoltura, visite a dimore storiche. (ANSA).