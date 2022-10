'Terzo paradiso dei talenti', opera di Pistoletto a Cuneo

(ANSA) - CUNEO, 11 OTT - Si intitola 'Il Terzo Paradiso dei Talenti' la grande scultura site specific realizzata da Michelangelo Pistoletto per il Rondò dei Talenti di Cuneo.

L'opera, che misura 13 metri di lunghezza per 7 di altezza, presenta la forma di tre cerchi consecutivi. È realizzata con oltre 120 serigrafie in metallo su cui sono rappresentati i disegni di bambini di alcune scuole cuneesi, e non solo, che hanno contribuito alla scultura partecipativa.

Venerdì 14 ottobre alle ore 17,30 avrà luogo l'inaugurazione ufficiale, preceduta alle ore 16 da un'azione condivisa di arte pubblica partecipata che vedrà rielaborato il segno-simbolo del 'Terzo Paradiso' con materiali di alluminio, al fine di realizzare un'opera collettiva temporanea. Nel pomeriggio del giorno seguente, sabato 15 ottobre, sempre al Rondò dei Talenti, alle ore 15 e alle ore 16 è in programma un laboratorio per bambini e famiglie sul tema del "Terzo Paradiso".

Si tratta della seconda opera d'arte del ciclo "A Cielo Aperto" dopo "The presence of absence pavillon" di Olafur Eliasson, collocata presso il castello di Grinzane Cavour. Il progetto si articola in quattro commissioni di arte pubblica che la Fondazione CRC ha affidato a quattro grandi artisti contemporanei, per festeggiare il suo trentesimo anniversario.

Oltre a quelle di Grinzane Cavour e Cuneo, sono state acquisite opere di Susan Philipsz e Otobong Nkanga che verranno collocate rispettivamente a Mondovì e Bra. (ANSA).