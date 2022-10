Teatro: Fertili Terreni, 61 serate nella prima parte di Nudi

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Il 21 ottobre si alza il sipario su 'Nudi', la stagione 2022/23 di Fertili Terreni Teatro che nella prima parte, fino ai primi di gennaio, si svilupperà, lungo 8 spettacoli, 61 serate, 4 prime nazionali, molti eventi speciali e iniziative dedicate al pubblico. organizzato dai 3 teatri indipendenti Cubo Teatro, A.M.A. Factory e Tedacà.

L'inaugurazione il 21 e 22 ottobre alle 21 a Bellarte con Love Songs In The Dark, concerto al buio con i musicisti, disabili visivi, Lorenzo Montanaro al violoncello e Luigi Mariani al pianoforte. Dal 25 al 29 ottobre sul palco di San Pietro in Vincoli Zona Teatro arriva Kollaps, di A.M.A.

Factory/Il Mulino di Amleto, con la regia di Marco Lorenzi e testo del drammaturgo tedesco Philipp Lohle; dal 26 al 30 ottobre a OFF TOPIC debutta in Italia il nuovo lavoro firmato da Cubo Teatro, Il Mangiautore, di e con Alessandro Burbank, poeta e performer affermato, premiato come miglior slam poet italiano.

A Bellarte in prima nazionale Primitivi (4-6 novembre; 11-12 novembre, San Pietro in Vincoli Zona Teatro in scena 'La mite'.

Sempre a Bellarte dal 25 al 27 novembre è in programma Minchia, coproduzione esecutiva di Tedacà e Teatro Ditirammu di Palermo.

Il 29 e 30 novembre sarà la volta di 'Siamo tutti una famiglia - Cronaca di una lotta, a Off Topic.

A dicembre il 16 in prima nazionale Whiskey e Soubrette, la nuova produzione di Tedacà che accompagnerà il pubblico fino al 15 gennaio, un evento-spettacolo che traghettano lo spettatore in un viaggio, lungo 50 anni, nella memoria artistica di una Torino dei tempi che furono. Il 17 e 18 dicembre tocca a Tradimenti, in scena a San Pietro in Vincoli. A chiusura dell'anno, dal 27 al 30 dicembre, a OFF TOPIC c'è poi L'Uno di ContraSto Teatro.

La stagione di Fertili Terreni Teatro è realizzata e promossa da A.M.A. Factory, Cubo Teatro e Tedacà. Con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando ART~WAVES. (ANSA).