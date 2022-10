Museo Egizio 2024, Pininfarina e Ratti tra finalisti

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Sono stati selezionati i 5 progetti finalisti del Concorso internazionale di Progettazione "Museo Egizio 2024". Lo rende noto la Fondazione Compagnia di San Paolo che ha emesso il bando. Due sono torinesi, Giuseppe Bove (Pininfarina Architetture) e ·Carlo Ratti. Ci sono poi capogruppo Under 40 ·David Gianotten (Office for Metropolitan Architecture) di Rotterdam, Jette Cathrin Hopp (Snohetta) di Oslo e Kengo Kuma (Kengo Kuma & Associates) di Parigi. "L'esito del concorso internazionale per il Museo Egizio 2024 ha visto la conclusione della prima fase con la selezione di un campione ristretto di partecipanti scelti sulla base dei criteri di competenza e curriculum previsti dal bando e delle considerazioni fatte dagli stessi concorrenti relative ad alcuni principi da affermare nella futura progettazione degli spazi architettonici" spiega l'architetto Marco Albini, presidente della giuria. (ANSA).