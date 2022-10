Juve in ritiro, Allegri 'dimissioni? sfide dure piu' belle'

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Juventus in ritiro, alla Continassa, fino al derby di sabato con il Torino. Lo ha annunciato Massimiliano Allegri. "E' un atto dovuto verso la società, i tifosi e verso noi stessi - ha spiegato il tecnico - dobbiamo guardarci negli occhi, in ritiro avremo più tempo per lavorare e per riposare". La crisi profonda bianconera per Allegri" non è una questione di tecnica o di tattica, ma di cuore e di passione".

Alle dimissioni il tecnico non pensa proprio: "La sfida quando diventa difficile è ancora più bella, questo deve entrare nella testa di tutti, bisogna uscire da questa situazione con coraggio, voglia e con grande passione".

Durissimo il commento del presidente Andrea Agnelli: "E' uno dei periodi più difficili, sono arrabbiatissimo e provo vergogna, dobbiamo chiedere scusa ai tifosi che si vergognano di farsi vedere in giro". Agnelli però rinnova la fiducia ad Allegri: "Non ci sono responsabilità individuali, è un problema di gruppo. Allegri è e rimarrà l'allenatore della Juventus, la nostra società ha sempre fatto le verifiche a fine anno. La Juventus è nel suo insieme un gruppo di 80-90 persone, deve avere la forza di raggrupparsi tutti insieme". (ANSA).