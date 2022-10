Imbrattata sede del Pd a Torino, scritte contro sgomberi

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - La sede del Partito Democratico di via Colautti, nel quartiere Madonna di Campagna a Torino, è stata imbrattata la notte scorsa. "Basta sgomberi" è la scritta con lo spray nero apparsa sui muri del circolo Dem, con un'altra di insulti.

"Ai militanti del circolo va la solidarietà e la vicinanza della Federazione metropolitana - affermano, in una nota, Marcello Mazzù, segretario metropolitano Pd Torino, Paolo Furia, segretario regionale Pd Piemonte - Nessun gesto sarà in grado di scalfire la determinazione con cui il Partito Democratico conduce le proprie idee politiche e i propri valori", aggiungono. Sull'atto vandalico indaga la Digos. (ANSA).