dramma familiare del gioco d'azzardo, romanzo-life

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - "Ciao mamma, ciao papà, ci vediamo questa sera. Lei mi sorride sparecchiando la tavola, lui raccoglie il giornale, saluta e si avvia nella sua stanza a riposare. Mio fratello è fuori con gli amici. Ultima immagine della mia vita di ragazza, a tre giorni dai miei 18 anni".

Inizia così 'Una vita giocata' (historica editore) di Daniela Rossi, storia vera di Nicoletta Amato, una sorta di biografia in chiave di romanzo diventata, come hanno spiegato autrice e protagonista al Circolo dei Lettori di Torino, il 10 ottobre, in uno dei tanti incontri di presentazione del libro in giro per l'Italia, oltre alla narrazione di un'immensa storia d'amore, il racconto drammatico e autentico della rovina di una ricca famiglia a causa del gioco d'azzardo. "Ora il gioco d'azzardo è una patologia riconosciuta per legge - dice Rossi - ma allora negli anni '70-'80, era vista come un gioco e basta".

Il romanzo-life imprigiona il lettore dalle prime righe, portandolo nelle vene della protagonista, bellissima ragazza di 17 anni, residente in una lussuosa villa sul Lago di Como e accudita da due genitori che immaginano per lei un futuro altrettanto borghese e patinato. Ma Nicoletta consegna la sua vita ad un bell'uomo, ricco e famoso stilista italiano residente a Parigi, tra gli ideatori del Festival di Sanremo, conosciuto grazie al padre, che un giorno la 'rapisce' per poi sposarla per costruire con lei una famiglia 'felice' con tre figli. "Felice sì, e piena di amore anche se rocambolesca e drammatica - dice la protagonista, finita anche in carcere e in storie di violenza criminale - durata una vita intera passata nei casinò europei.

Ho incontrato nei privati, uomini famosi, attori, imprenditori, politici, uno per tutti Yves Montand, che purtroppo non c'è più.

Gente in giacca e cravatta che ai tavoli perde ogni controllo, suda, piange, perde il senno".

"Una vita giocata" è un libro a quattro mani, opera di una scrittrice giornalista e psicologa e di una donna che cerca una sorta di riscatto femminile e umano. Un libro che sembra scritto per diventare un film, anzi una vita che è una sceneggiatura più di qualsiasi sceneggiatura scritta per una fiction. (ANSA).