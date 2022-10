Covid: Vespignani, dati e algoritmi sono carne e sangue

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - "Ci sarà molto da lavorare. È un momento importante. L'uscita dalla pandemia in molti campi, anche in campo scientifico e della ricerca, è un momento di riavvio, ricominciare a esplorare questa frontiera con il bagaglio di quanto è successo nella pandemia". Lo ha affermato lo scienziato Alessandro Vespignani, nominato alla guida della Fondazione Isi, centro di eccellenza internazionale nel campo dei Sistemi Complessi e dei Dati. "La pandemia è stato il momento in cui ci siamo accorti che, al di là degli slogan, dati e algoritmi sono carne e sangue. Abbiamo capito che con la comprensione dei dati si poteva salvare vite. È stata una delle sfide, ce ne sono altre come il cambiamento climatico, le diseguaglianze. Se non partiamo dai dati è difficile affrontare le sfide del future. Si pensava che avremmo combattuto la pandemia con straordinari centri di comando e controllo, ma non è stato vero in nessuna parte del mondo. Di lavoro nella scienza dei dati ce n'è da fare tantissimo e di importanza cruciale" ha spiegato Vespignani. "L'impatto degli algoritmi è quotidiano, nella vita di ciascuno di noi. È un mondo che è diventato fisico. Ha impatto sulla vita del singolo cittadino, ma anche un enorme impatto sociale. Dobbiamo cercare di usare dati non solo statisticamente, ma per generare conoscenza e creare bussole, mappe con cui i decisori possono avere un impatto sul mondo reale. Qualunque politica dipende dai dati" (ANSA).