Covid: incidenza casi Piemonte, 740 ogni 100 mila abitanti

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Incidenza di 740.3 casi ogni 100 mila abitanti, contro la media nazionale di 486.4. In Piemonte il Covid circola velocemente anche se "non si registrano allerte specifiche a livello locale" e i tassi di occupazione dei posti letto "sono sostanzialmente in linea con quelli nazionali". E' il quadro che risulta dal focus settimanale sulla situazione epidemiologica realizzato dalla Regione Piemonte in base ai dati tra il 3 il 9 ottobre, quando la media giornaliera è stata di 4.519 casi accertati. L'incidenza dei contagi è in calo nelle fasce di età scolastiche e tra i più giovani aumenta solo tra 0-2 anni: +20%. L'aumento più forte nella fascia 70-79 anni: +63.5%.

L'occupazione dei posti letto è leggermente superiore alla media nazionale: 2,5% in terapia intensiva (valore italiano 2,2%), 9,7% nei reparti ordinari (9,4% dato nazionale); la positività dei tamponi è del 113%, in media.

Per quanto riguarda le varianti, confermata dalle analisi delle acque reflue, la dominanza di Omicron 5 e la presenza di mutazioni appartenenti ad alcune sue sottovarianti. Sono presenti anche mutazioni della sottovariante BA.4 e, con bassa frequenza, della sottovariante BA.2.75.. (ANSA).