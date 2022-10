Cadavere 'dimenticato' per 14 ore vicino a binari, inchiesta

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Il corpo senza vita di un senegalese di 15 anni "dimenticato" per dieci ore, il 26 settembre, accanto ai binari di una ferrovia a Torino. C'è questo al centro di un'inchiesta aperta dalla magistratura: il cadavere fu trovato alle 18, ma la prima segnalazione alle forze dell'ordine arrivò alle 8:22. Il giovane, secondo l'autopsia, morì per l'impatto con un treno.

A dare l'allarme era stato Michele Miravalle, ricercatore universitario, coordinatore dell'Osservatorio sul carcere dell'associazione Antigone, che stava viaggiando su un convoglio in arrivo alla stazione ferroviaria di Porta Nuova. (ANSA).