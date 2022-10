The Others Art Fair, oltre 60 espositori da tutto il mondo

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - The Others 2022 Art Fair, all'undicesima edizione, rafforza la sua identità internazionale portando sotto la Mole espositori provenienti da Albania, Austria, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Paesi Bassi, Perù, Slovacchia e Svizzera. Oltre sessanta le realtà coinvolte, tra gallerie, spazi non profit e artist run space, che animeranno il Padiglione 3 di Torino Esposizioni dal 3 al 6 novembre.

The Others Art Fair 2022 intende infatti stimolare una riflessione all'insegna del crossover tra linguaggi e generazioni artistiche differenti in un intreccio di nuovi e diversi punti di vista che quest'anno trovano realizzazione in uno spazio espositivo innovativo e originale, a forma di labirinto. "L'anima di The Others è quella di una piattaforma democratica, un percorso di visita in cui non esiste una posizione svantaggiata rispetto ad un'altra. Creare un display a labirinto vuol dire fuoriuscire dalla logica di inizio e fine di un percorso, per facilitare il concetto dello stare, del condividere, del vivere un'esperienza" racconta Lorenzo Bruni, direttore artistico della fiera.

Fil rouge dell'undicesima edizione di The Others Art Fair è - come da sua tradizione - la riflessione sui temi d'attualità, a partire dalla relazione tra uomo e nuove tecnologie al centro della ricerca condotta dall'artista di origine ucraina Ira Lupu presentata dalla galleria Darling Pearls che, attraverso le esperienze di un gruppo di lavoratrici del sesso online ucraine, accende i riflettori sul rapporto paradossale tra intimità e distanza, connessione e disconnessione, corpo fisico e corpo elettronico. E ancora il rapporto tra Oriente e Occidente, fulcro del progetto proposto dall'Aaie Center for Contemporary Art sulla fusione tra classico e contemporaneo, grazie al lavoro di quattro artisti asiatici emergenti che riflettono sul legame tra presente e passato, e su come la contemporaneità interagisca con la storia. (ANSA).