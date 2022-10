Settimo Manifesto di Opera Viva, Last Supper con Action Men

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - Tredici pupazzi, ispirati agli Action Man, serie televisiva a cartoni animati degli anni Novanta, seduti attorno a un tavolo in posizioni che richiamano l'iconografia classica dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci. E' l'immagine di Last Supper, il settimo e penultimo manifesto di Opera Viva Barriera di Milano, progetto ideato da Alessandro Bulgini e curato, per questa edizione dedicata all'arte islandese, dall'artista Jòn Gnarr. Ed è proprio l'opera Last Supper (L'ultima cena, 2003) del curatore della rassegna Jòn Gnarr a essere esposta in piazza Bottesini da domani martedì 11 ottobre, alle 18.

La fotografia deriva da una mostra intitolata Inri che l'artista ha tenuto in Islanda nel 2003, in omaggio alle stazioni della Via Crucis che si vedono nelle chiese cattoliche.

Gnarr aveva allestito le immagini relative alle varie stazioni con figure di Action Man e con strutture in legno e, infine, le aveva fotografate.

Dopo essere state esposte come manifesti, uno al mese, in piazza Bottesini in Barriera di Milano, le opere degli artisti di Opera Viva Barriera di Milano, il Manifesto faranno parte di una mostra ospitata in una sezione dedicata della decima edizione di Flashback Art Fair.

Opera Viva Barriera di Milano, il Manifesto si chiuderà il 25 ottobre con un'opera di Alessandro Bulgini. Il progetto artistico ha portato, dal 2015, in Barriera di Milano a Torino più di 40 artisti, italiani e stranieri, interpreti dello spazio pubblico di 6x3 metri (Cimasa 50530) in piazza Bottesini, (ANSA).