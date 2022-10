Oggetti senzatetto diventano di design, in mostra a Torino

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - Oggetti in uso dai senzatetto e rivisitati dalle varie discipline del design. 'ClocharDesign' è l'iniziativa di Raffaele Palma, ideatore del Centro Arti Umoristiche e Satiriche (Caus), al centro della mostra che, da mercoledì 12 ottobre a sabato 22 ottobre, sarà ospitata nella Biblioteca civica centrale in via della Cittadella 5, a Torino.

"Mentre molti designer progettano nuove barriere anti-clochard come divisori su panchine, dissuasori e recinzioni, l'iniziativa del Caus vuole proporre alla società civile, progetti dal design non ostile ma potenzialmente utili a queste vite in difficoltà", spiegano gli ideatori.

Ciascun designer ha ideato i suoi concept calandosi nei bisogni pratici degli homeless, mentre altri artisti e stilisti hanno dato vita a opere nuove o di restyling "rispettosamente ironiche, utili ad alleviare, almeno con un sorriso, l'amara condizione di povertà e irridere ai soliti moralisti". "Molte di queste idee non troveranno mai la strada della produzione in serie, ma potranno servire da spunto per ulteriori approfondimenti e chissà che uno di questi prototipi un giorno non diventi reale in uso a chi ne ha bisogno, magari offerto in modalità sharing free", concludono dal Caus. All'iniziativa seguirà una tavola rotonda aperta al pubblico dal tema 'Clochard e territorio' che si terrà sabato. (ANSA).