Non solo il bacio, a Camera Torino 130 scatti di Doisneau

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - Arriva a Camera - Centro Italiano per la fotografia una nuova grande mostra monografica. Questa volta il protagonista è Robert Doisneau, uno dei fotografi più famosi al mondo. Curata da Gabriel Bauret e promossa da Camera, Silvana Editoriale e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la mostra presenta oltre 130 fotografie dell'autore in un percorso che comprende le sue immagini più iconiche insieme a scatti meno noti, selezionati fra gli oltre 450.000 negativi di cui si compone il suo archivio. Sono stampe ai sali d'argento in bianco e nero che provengono tutte dalla collezione dell'Atelier Robert Doisneau a Montrouge, a sud della capitale francese, suo luogo di creazione. A partire dalla sua fotografia più conosciuta - che ritrae il bacio di una giovane coppia indifferente alla folla dei passanti e al traffico della place de l'Hôtel de Ville di Parigi - la mostra racconta la carriera di Doisneau, considerato, con Henri Cartier-Bresson, uno dei padri della fotografia umanista francese e del fotogiornalismo di strada.

Nelle immagini esposte si ritrovano i temi ricorrenti da lui affrontati: la guerra e la liberazione, il lavoro, l'amore, i giochi dei bambini, la musica, la moda, gli artisti. "Sin dalla nascita, Camera vuole presentare al suo pubblico le infinite facce della fotografia, da quella più di ricerca a quella più tradizionale, proponendosi come centro per la diffusione della cultura fotografica in Italia: questa mostra è un ulteriore tassello di questo percorso" sottolinea il direttore Walter Guadagnini.

La mostra, che si articola in undici sezioni tematiche, include un percorso dedicato alle persone con disabilità visiva che comprende disegni a rilievo e relative audiodescrizioni.

Sarà aperta tutti i giorni dall'11 ottobre fino al 14 febbraio 2023. (ANSA).