Marsiaj, Torino non è triste, resterà luogo cardine mobilità

(ANSA) - TORINO, 10 OTT - "Torino resterà, deve restare, uno dei luoghi cardine del futuro della mobilità: su questo occorre un impegno comune di tutti coloro che hanno responsabilità decisionali. Abbiamo bisogno di una grande Torino, dedichiamoci di più all'innovazione e alla crescita". E' l'appello forte del presidente dell'Unione Industriali di Torino, Giorgio Marsiaj, che ha aperto l'assemblea degli imprenditori alla quale partecipa il leader di Confindustria Carlo Bonomi. In sala il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, i presidente delle Fondazioni Francesco Profumo e Giovanni Quaglia, i rettori degli atenei torinesi, i sindacati. "Torino non è una città triste", ha detto Marsiaj applaudito dagli imprenditori.

"A Torino, ci sono le competenze hard e soft, ci sono le risorse umane e i luoghi di formazione per stare dalla parte di chi stacca i biglietti, non solo dalla parte di chi li compra.

Se nelle nuove filiere mancano dei pezzi, approfittiamo del momento del reshoring, e portiamole qui. A Stellantis possiamo chiedere di più solo se a noi stessi chiediamo di più e se aumentiamo la densità di chi investe in mobilità a Torino. Al nuovo governo chiediamo di valutare un impegno speciale su Torino su questo punto, non vago" ha sottolineato Marsiaì. Ai politici ha chiesto: 'Consultateci e fate presto"- (ANSA).