Ennesimo incidente nel Cuneese, 38 vittime da inizio anno

(ANSA) - GOVONE, 10 OTT - Non si ferma la lunga serie di incidenti sulle strade in provincia di Cuneo, La scorsa notte, poco dopo le 2, si è registrata la trentottesima vittima da inizio anno, a Govone d'Alba. L'auto nella quale viaggiavano tre persone si è capottata vicino a una rotonda. Uno dei tre occupanti, estratto dalle lamiere in gravissime condizioni, è morto poco dopo in ospedale a Verduno.

Poche ore prima, in serata a Centallo, non lontano da Cuneo, una diciottenne, Martina Casale, era morta in seguito all'uscita di strada dell'auto sulla quale viaggiava. (ANSA).