Carabinieri forestali di Cuneo contro "bocconi avvelenati"

CUNEO, 10 OTT - I cani addestrati al controllo hanno effettuato 41 ispezioni e percorso oltre 150 chilometri. Sono i numeri dell'operazione di controllo del territorio messa in atto dai carabinieri forestali di Cuneo in aree soprattutto montane e collinari, per prevenire la pratica delle esche, i cosiddetti "bocconi avvelenati".

Sono state battute l'area di Demonte in Valle Stura, l'Alta Val Tanaro (comuni di Briga Alta e Ormea), il comune di Oncino in Valle Po, nonché alcuni comuni dell'albese ed il Cheraschese.

In alcune zone l'attività è stata svolta con unità cinofile e guardia parco del Parco regionale Alpi marittime del Parco regionale Alpi Cozie e Città metropolitana di Torino.

In provincia di Asti sono state controllate le aree nei comuni di Calosso, Celle Enomondo, Cerreto, Montafia, Nizza Monferrato; in quella di Savona alcune zone a rischio nei comuni di Piana Crixia e Cosseria in Val Bormida.

La pratica delle esche avvelenate è utilizzata soprattutto per "liberare" le aree di caccia dai predatori (lupi), oppure i pascoli, ma non è inusuale l'uso di "bocconi" nelle zona di ricerca del tartufo, per rivalità tra cercatori. Lo scorso anno i casi di avvelenamento segnalati in Piemonte sono stati 270.

