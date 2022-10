Accoltellato dopo la festa dell'Inter, pena ridotta alla donna

(ANSA) - MILANO, 10 OTT - Era stata condannata a 5 anni e 10 mesi per tentato omicidio in primo grado, ma in appello la pena è stata ridotta a 6 mesi perché l'accusa è stata riqualificata in eccesso colposo in legittima difesa in relazione al reato di lesioni. Si è chiuso così in secondo grado il processo a carico di una 42enne di origine dominicana che era stata arrestata nel giugno del 2021 per aver accoltellato un 25enne il 9 maggio dello stesso anno, dopo la festa per lo scudetto dell'Inter a Milano.

La donna, assistita dall'avvocato Simone Ciro Giordano, è stata anche scarcerata dopo la sentenza della terza penale della Corte d'Appello di Milano. Il 25enne di origine senegalase e residente a Torino, dopo i festeggiamenti per la vittoria nerazzurra, aveva perso il treno di ritorno e aveva contattato la donna conosciuta su un sito di incontri on line e l'aveva raggiunta in un bilocale in via Maiocchi, zona semicentrale della città. Era nata una discussione sulla prestazione sessuale e lei, stando alle indagini che avevano portato al fermo, lo aveva accoltellato all'addome. L'uomo era stato soccorso in strada da un passante e poi trasportato all'ospedale Niguarda ed operato d'urgenza. La dominicana è stata fermata dalla polizia circa un mese dopo in un appartamento di via Correggio, grazie anche alle intercettazioni telefoniche.

In primo grado, con rito abbreviato, era arrivata per l'imputata la condanna a quasi 6 anni per tentato omicidio, ma in appello l'accusa principale è stata cancellata e derubricata in eccesso colposo nelle lesioni. Pena finale 6 mesi. (ANSA).