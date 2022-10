Treno memoria: tappa a Torino per ricostruzione storica

(ANSA) - TORINO, 09 OTT - Il Treno della memoria oggi fa scalo a Torino fino alle 18. Una fedele ricostruzione dello storico convoglio si può visitare alla stazione ferroviaria di Porta Nuova: a bordo una mostra multimediale e cimeli del periodo.

È lo stesso treno che nel 1921 trasportò la salma del 'Milite Ignoto', in tour per l'Italia per mantenere vivo il ricordo di tutti i Caduti. (ANSA).