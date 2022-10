Expocasa: oltre 35.000 visitatori all'Oval Lingotto Fiere

(ANSA) - TORINO, 09 OTT - Sono stati oltre 35.000 i visitatori Expocasa, la manifestazione di Gl events Italia all'Oval Lingotto Fiere, con un trend che in alcuni giorni ha registrato un +40% rispetto allo stesso giorno dello scorso anno. L'appuntamento per il 60esimo compleanno del salone è programmato dal 30 settembre all'8 ottobre 2023. Nel frattempo su edilizia, ristrutturazione e restauro, è in arrivo Restructura, nel Padiglione 3 del Lingotto Fiere dal 17 al 19 novembre.

Protagoniste di questa edizione oltre 100 aziende in rappresentanza di almeno 200 marchi, un centinaio di designer, compresi i giovanissimi di Variety Lab, neolaureati dello Iaad, ma anche i ragazzi degli istituti Colombatto e Boselli: in 50, di terza e quarta, si sono messi in gioco per applicare concretamente le nozioni teoriche apprese in aula, nei servizi di accoglienza della manifestazione - lounge bar, infopoint, mostre, interviste ai visitatori. Inoltre, almeno 2.000 persone tra allestitori, facchini, elettricisti, ristoratori, addetti alle pulizie, che hanno lavorato prima, durante e dopo l'evento.

Chi sono i visitatori di Expocasa? Quasi in egual misura uomini (46%) e donne (54%), il 52,2% entra con il partner, il 24,5% con qualcuno della famiglia. Il 33,5% cerca prevalentemente arredi, il 16,5% vuole ristrutturare la propria abitazione, circa 3.000 lavorano nel settore. Nel secondo fine settimana dell'evento, molti sono attratti anche dalla possibilità di accedere a Idea Sposa, in svolgimento al Lingotto Fiere. Dalle interviste realizzate all'Oval Lingotto Fiere la valutazione sale a 4 stelle (su cinque), dalle 3 dello scorso anno. (ANSA).