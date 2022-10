Pinerolo, apre stagione concerti dell'Accademia di Musica

(ANSA) - TORINO, 08 OTT - L'11 ottobre apre la nuova stagione concertistica dell'Accademia di Musica di Pinerolo con un cartellone contraddistinto da un titolo augurale: SerenaTAmente: 15 concerti che spaziano da L'Arte della Fuga di Bach, fino alle storiche canzoni dei Guns N' Roses e di Stevie Wonder, incontrando grandi nomi del concertismo internazionale e il talento delle nuove generazione. L' inaugurazione, martedì 11 ottobre con Gabriele Carcano e il Quartetto Lyskamm. Nella programmazione di respiro internazionale ci sono i concerti del pianista argentino Nelson Goerner (10 novembre) e di Alexander Romanovsky (2 maggio, Teatro Sociale), interprete dell'arte di Rachmaninov. Il 17 gennaio appuntamento con il Quartetto Hermés, considerato uno dei più importanti ensemble della nuova generazione. Sul versante della modernità Andrea Rebaudengo (22 novembre), il cui concerto è preceduto da un incontro con il compositore Mauro Montalbetti, Emanuele Arciuli e Costanza Savarese. (4 aprile). Il 14 febbraio l'MDI Ensemble, punto di riferimento internazionale per molti compositori. Tornano a Pinerolo il Trio Kanon, vincitore dell'ultima edizione dell'ICM Competition (17 ottobre) e i protagonisti dei due cicli dedicati a Fauré e Bach, il primo previsto il 21 marzo con il Trio Debussy, Simone Briatore e Piero Cinosi; il secondo in programma il 28 febbraio con Adrian Pinzaru e Costanza Principe.

Completano il programma del nuovo cartellone il melologo di Richard Strauss Enoch Arden proposto dall'attrice Olivia Manescalchi in duo con Erik Battaglia (15 novembre); L'Arte della Fuga, nell'esplorazione pianistica di Filippo Gorini (31 gennaio); il concerto di Antonio Ballista (6 dicembre).

"SerenaTAmente è una parola che ci siamo inventati per parlare direttamente con la vostra immaginazione, proprio come si comporta la musica. Speriamo sia una serenata, un sonar a più voci con grandi nomi del concertismo internazionale e talenti emergenti delle nuove generazioni. Speriamo vogliate seguirne il suono. La musica, serenaTAmente vi aspetta!", spiegano Laura Richaud, direttrice dell'Accademia di Musica di Pinerolo, e il pianista Claudio Voghera. (ANSA).