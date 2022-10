Barbera Fish, ad Agliano il festival di vini e merluzzo

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - Da venerdì 7 a domenica 9 ottobre Agliano Terme, in provincia di Asti, ospita la 5/A edizione di Barbera Fish Festival, che celebra l'incontro fra il merluzzo norvegese, nelle versioni fresco, stoccafisso e baccalà, e la Barbera d'Asti.

Sabato sera dalle 19 e domenica a pranzo a partire dalle 12,30, il festival nel centro storico di Agliano Terme, dove il menu prevede un'ampia scelta fra piatti cucinati con merluzzo, stoccafisso e baccalà, in collaborazione con l'Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane e le attività del borgo. Nel menù anche un piatto ideato dallo chef Dag Tjersland e cucinato dagli allievi della Scuola Alberghiera. In abbinamento i vini Barbera di 24 produttori di Agliano in degustazione in piazza Castello (sabato dalle 16,00 alle 22,30 e domenica a partire dalle 10).

La Barbera d'Asti sarà protagonista anche di una masterclass che sarà tenuta sabato pomeriggio alle 17 dal sommelier Andrea Dani nel nuovo spazio BAart, nato nell'ex confraternita di San Michele, in piazza San Giacomo. Lì è stata allestita una delle tre mostre che sarà possibile visitare durante la manifestazione: 'Il paesaggio essenziale' dedicata ai lavori del pittore Massimo Ricci. Lo spazio Arte Norvegia di via Principe Amedeo ospita invece la mostra 'Shadow of Coincidents', dell'artista norvegese Grete Ringdal e nella Private Gallery Arena, sempre in via Principe Amedeo, saranno esposte le opere dell'artista svizzera Marianne Schmid, terza e ultima mostra del ciclo Rip_ART_iamo - Swiss artists in Agliano Terme. (ANSA).