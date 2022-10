Torna a novembre a Cuneo Scrittorincittà

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Torna a novembre nelle strade di Cuneo Il festival scrittorincittà. Sono più di 70 gli incontri, da mercoledì 16 a domenica 20, destinati alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Il festival dedica uguale spazio agli appuntamenti per i ragazzi e a quelli per il pubblico adulto, affrontando gli stessi temi senza banalizzarli. Nelle ultime due edizioni gli studenti hanno vissuto scrittorincittà per lo più a distanza, ma quest'anno si torna finalmente in presenza, non solo nelle sedi cittadine del festival (Centro incontri della Provincia: sale Blu, Rossa, Falco, Robinson; Biblioteca 0-18; Auditorium Foro Boario e Cinema Monviso) ma anche negli istituti scolastici che accoglieranno gli autori ospiti in classe. Insomma, quest'anno scrittorincittà è davvero nell'aria: impossibile non respirarne l'atmosfera. (ANSA).