Sanità: Alessandria, morto responsabile Senologia Chirurgica

Morto a 67 anni, dopo una malattia, Carlo Vecchio, responsabile Senologia Chirurgica dell'azienda ospedaliera di Alessandria. In servizio dall'ottobre 2020, mese dedicato proprio alla lotta contro il tumore al seno, nonostante l'inasprirsi della pandemia, si era subito messo al lavoro per riorganizzare le attività della struttura. Il suo obiettivo - come spiega in una nota dell'Ao AL - era infatti accompagnare le pazienti in un percorso di cura completo, corretto e preciso grazie al coinvolgimento multidisciplinare per una presa in carico a 360 gradi. Un traguardo raggiunto innanzitutto dal punto di vista clinico e scientifico con l'inserimento della Senologia Chirurgica all'interno del Senonetwork Italia, rete dei Centri nazionali.

"Ha saputo formare anche una squadra di giovani specialisti - ricorda Valter Alpe, direttore generale dell'azienda ospedaliera - che dopo questa grave perdita porteranno avanti il suo lavoro con l'attenzione e la dedizione che ha insegnato".

