Lago d'Orta, torna Corto e Fieno, festival del cinema rurale

(ANSA) - VERBANIA, 06 OTT - Prende il via questa sera alle 21, con la proiezione del film Alcarràs - L'ultimo raccolto, la tredicesima edizione di Corto e Fieno, il Festival Internazionale del cinema rurale organizzato sul lago d'Orta, che proseguirà fino a domenica 9 ottobre.

A Omegna (Verbano-Cusio-Ossola), Ameno e Miasino (Novara), i tre comuni sede dell'unico festival cinematografico in Italia interamente dedicato al cinema che guarda alla terra, ai suoi frutti e a chi se ne prende cura, verranno proiettati 35 film italiani e internazionali. In programma ci sono pellicole da Belgio, Cambogia, Cina, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Libano, Palestina, Portogallo, Russia, Senegal, Spagna, Stati Uniti, Svizzera e Turchia.

Due le sezioni in competizione: una, chiamata "Frutteto", è dedicata ai cortometraggi e vede concorrere 18 pellicole; l'altra, chiamata "Germogli - Disegnare il cinema", è rivolta ad animazioni e cortometraggi animati, con 15 opere in gara.

Completano il programma due sezioni fuori concorso. Per "Mietitura" saranno proiettati due lungometraggi (oltre ad Alcarràs - L'ultimo raccolto, premiato con l'Orso d'oro all'ultimo Festival internazionale di Berlino, gli spettatori potranno assistere a First Cow, pellicola della regista americana Kelly Reichardt); per la sezione "Sempreverde", infine, il critico cinematografico Bruno Fornara parlerà di The Village, film del 2004 firmato da M. Night Shyamalan.

Corto e Fieno non è pero solo film: due le mostre visitabili al Museo Tornielli di Ameno, una dedicata ai trattori Same e una, fotografica, che racconta il corridoio di Wakhan, in Afghanistan, attraverso le foto di Robertino Radovix. Sempre ad Ameno, domenica 9 ottobre, si svolgerà un mercato agricolo e rurale con prodotti a km0. (ANSA).