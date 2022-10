Juve: Agnelli, la via del risanamento è già stata intrapresa

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - L'ultimo bilancio, chiuso con una perdita di 254 milioni, è stato per la Juventus "certamente il momento più amaro", ma la "via del risanamento economico è già stata intrapresa dalla società". Un "percorso a tappe molto impegnativo, che compare al termine delle tre stagioni contraddistinte dalla pandemia e passa attraverso momenti dolorosi". Lo scrive il presidente Andrea Agnelli nella lettera agli azionisti. Il club "ha messo a punto, appena il contesto esterno lo ha permesso, un nuovo piano triennale nella consapevolezza che il triennio appena terminato non rappresenti la fine di un percorso espansivo, vanificato dalla pandemia" (ANSA).