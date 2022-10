FLOReal, Palazzina di caccia di Stupinigi diventa giardino

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - La Palazzina di caccia di Stupinigi, alle porte di Torino, diventa un giardino e un luogo di educazione ambientale per Dopo la seconda edizione di 'FLOReal', in programma da venerdì 7 a domenica 9 ottobre, organizzato da Orticola Piemonte (dalle 9 e 30 alle 19 e 30 tutti i giorni. Prezzo del biglietto 7 euro, per i bambini e i ragazzi fino ai 14 anni ingresso gratuito).

Alla mostra mercato saranno presenti alcuni tra i migliori vivaisti italiani, con qualche ospite da fuori confine come la Slovenia. Fiori e piante di tantissime specie e varietà, da ammirare e acquistare; due giardini tematici temporanei sono stati installati presso il Cortile d'Onore il giardino terapeutico per l'ansia e la depressione, e il 'giardino che si mangia" nel quale viene proposto un connubio tra piante insolite e le diverse tipologie di essenze edibili seguendo i principi della "Food Forest'.

Non solo piante e giardini: a FLOReal ci sono aree dedicate alla ceramica, alla moda "responsabile" e agli arredi moderni per casa e giardino; ricco di appuntamenti il programma culturale e di spettacoli, totalmente gratuito Un'altra curiosità riguarda gli highlander vegetali, in compagnia di Gianluca Piovesan, 'cacciatore' di alberi antichi e scopritore, tra gli altri, di Italus, uno degli alberi più antichi d'Europa, e della pittrice Mery Rigo.

Spazio poi a performance teatrali con il "Teatro a Pedali" e al cinema con la proiezioni, per tutta la tre giorni, di "Se son orti fioriranno", cortometraggi a cura di Ortometraggi Film Festival. Per i visitatori più piccoli c'è il programma di FLOR EDUCATIONAL, lo spin-off di Flor ideato nel 2019. (ANSA).