Expocasa, pubblico cerca idee per risparmio energetico

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Il pubblico di Expocasa, il grande show room dell'arredamento all'Oval Lingotto Fiere fino al 9 ottobre, cerca idee e consigli per ristrutturare, per il risparmio energetico, oltreché per pulizia e sicurezza. A confermarlo sono i numeri dei primi 3 giorni: 350 soluzioni tecnologiche per la pulizia vendute, presi d'assalto gli stand che propongono sistemi di sicurezza per la casa.

Il soggiorno è l'ambiente preferito dai visitatori di Expocasa,. Nell'indagine realizzata da GL events Italia, tra i visitatori che hanno scaricato l'accredito finora, in 35.000 lo hanno messo al primo posto, seguito da cucina, studio e bagno.

Il pubblico di Expocasa si lascia sedurre dalle sofisticate soluzioni di design che guardano al futuro, però è qui anche per imparare e chiedere consigli su come affrontare la ristrutturazione della propria casa.

Anche l'Agenzia delle Entrate è presente a Expocasa con il servizio di assistenza gratuito "Incontra l'esperto" che nei primi giorni della manifestazione ha già accolto circa 100 persone. (ANSA).