Crollo ponteggio, secondo intervento per il ferito più grave

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Un secondo intervento è stato effettuato nella serata di ieri per il ferito più grave fra i tre operai coinvolti nel parziale crollo di un ponteggio su un palazzo in ristrutturazione, ieri a Rivoli (Torino).

All'ospedale Cto di Torino l'uomo, come risulta da fonti sanitarie, è stato sottoposto alla stabilizzazione del bacino e del femore e resta in gravi condizioni, in prognosi riservata, nella rianimazione della struttura ospedaliera. Un primo intervento urgente era stato effettuato nel pomeriggio di ieri all'ospedale Molinette per la rottura dell'aorta. Nella caduta dal ponteggio l'operaio infatti ha riportato traumi cranico, toracico, addominale, fratture al bacino e a un femore. (ANSA).