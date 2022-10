Festival dell'Innovazione e della Scienza, in scena digitale

(ANSA) - TORINO, 05 OTT - Si terrà dal 9 al 16 ottobre la decima edizione del Festival dell'innovazione e della Scienza, dedicata a una riflessione sul Digitale e sul futuro della tecnologia. Oltre 200 eventi, 110 relatori, 100 laboratori didattici, 2 mostre, 11 comuni coinvolti, 20 location: il programma è a cura di Simone Arcagni, filosofo digitale, autore e docente di nuovi media e cultura digitale all'Università di Palermo. Tra i protagonisti più attesi Derrick De Kerckhove, David Orban, Vera Gheno, Virginia Stagni, The Jackal, Tlon, Adrian Fartade, Pietro Morello e i protagonisti del rinascimento digitale italiano, da Nicola Maccanico, ad di Cinecittà, a Lorenzo Montagna, Juan Carlos de Martin, Andrea Moccia di Geopop, Antony Vitillo, Guido Geminiani, Carola Frediani.

Negli anni la rassegna - organizzata dal Comune di Settimo e dalla Fondazione Esperienze di Cultura Metropolitana - ha coinvolto oltre 400.000 persone con migliaia di eventi gratuiti e laboratori didattici per le scuole con oltre 100.000 studenti raggiunti. Per il decimo anno di vita il Festival, realizzato sempre grazie al contributo di Regione Piemonte, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Crt e con il supporto di grandi aziende come: Lavazza, Smat, Pirelli, Olon, Iren, Torino Outlet Village e L'Oréal Paris, ha cambiato format concentrando tutti gli eventi di divulgazione scientifica nel week-end conclusivo, coinvolgendo più location "Sarà un'occasione per riflettere e guardare al futuro con vari approcci: leggero, scientifico, ludico, divertente e coinvolgente. Il Festival ci ha aiutato a costruire la nostra identità e ha fatto conoscere la città a molte aziende" commenta la sindaca di Settimo Elena Piastra "Dobbiamo spiegare ai ragazzi che digitale e metaverso sono una grande opportunità di conoscenza" ha affermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. (ANSA).