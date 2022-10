'Dante sulle colline' parla del bestiario fantastico

(ANSA) - ALESSANDRIA, 05 OTT - Ottava edizione (il 10 e 11 ottobre, a Villa Gropella, Valenza) per 'Dante sulle colline', appuntamento organizzato dalla Fondazione Palmisano con il contributo della Fondazione CrA e del Comune di San Salvatore Monferrato, dove si sono tenuti i primi appuntamenti. Quest'anno il Comitato Scientifico ha indicato come tema 'Il bestiario fantastico della Divina Commedia e altre voci'. Si inizia con l'inaugurazione della mostra dello scultore Giovanni Tamburelli, anche fabbro, giocoliere, poeta. Previsti, nella due giorni, ospiti prestigiosi dalle università di Verona, Firenze, Siena, Bologna. Interventi anche di Vincenzo Jacomuzzi, docente a Santiago de Compostela e Napoli, e Nazzareno Luigi Todarello, attore, regista drammaturgo, già assistente di Mario Missiroli, direttore del Teatro Stabile di Torino. Novità di quest'anno la possibilità di seguire 'Dante sulle colline' anche in diretta streaming. (ANSA).