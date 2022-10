Cuneo,con RetImpresa Lab nasce network di servizi a imprese

(ANSA) - TORINO, 05 OTT - Confindustria Cuneo ha creato, in collaborazione con RetImpresa, l'Agenzia del Sistema confindustriale nazionale che promuove le reti e le sinergie tra imprese, il RetImpresa LAB, il primo network specializzato in Piemonte che offre servizi su misura alle aziende che fanno rete, mettendo a disposizione professionisti esperti in formazione, consulenza amministrativa specialistica, giuridica e legale, marketing strategico di posizionamento delle reti.

Un'attenzione particolare, con un focus dedicato, sarà rivolta all'istituto della codatorialità, "alla sua prima vera applicazione nell'ordinamento italiano. Attraverso questo strumento, - spiega Confindustria Cuneo - due o più imprese potranno assumere insieme e condividere i lavoratori, ottimizzare le professionalità e gestire più efficacemente il lavoro e le competenze nelle filiere produttive e nei gruppi di imprese".

"Gli imprenditori - commenta il presidente di Confindustria Cuneo, Mauro Gola - sono sempre focalizzati sulla crescita del business e lavoriamo al loro fianco per agevolarle. Il contratto di rete è un metodo innovativo per incrementare la competitività e cogliere al meglio le opportunità di sviluppo.

Inoltre, con l'introduzione della codatorialità, le reti di impresa diventeranno uno strumento ancora più strategico di collaborazione tra imprese".

RetiImpresa LAB - evidenzia Fabrizio Landi, presidente di RetImpresa - è un progetto che riflette l'esigenza attuale di creare sinergie innovative a livello territoriale e nelle principali filiere nazionali per fornire servizi di qualità 'su misura' alle imprese che intendono insieme migliorare la capacità di co-progettazione e la sostenibilità dei propri modelli di business in rete. Il RetImpresa Lab di Cuneo - unico in Piemonte - va a rafforzare il network nazionale dei servizi per le reti" (ANSA).