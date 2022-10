Carabinieri: generale Di Stasio visita militari in congedo

(ANSA) - TORINO, 05 OTT - Il comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, il generale di Brigata Antonio Di Stasio, insieme al maresciallo Giuseppe Gambardella, comandante della Stazione di Monviso, ha fatto visita alla Sezione dei Carabinieri in congedo di Torino, intitolata alla memoria del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il generale Di Stasio ha voluto ricordare che chiunque abbia indossato l'uniforme e gli alamari "non va mai in pensione. Anche fuori dal servizio attivo, egli resta nelle file della Benemerita serbando l'orgoglio di avere servito la collettività". Ha infine ringraziato il presidente e gli appartenenti della sezione, elogiandoli per essere "impareggiabili custodi degli alti valori istituzionali e autorevole punto di riferimento per le nuove generazione".

Il generale Di Stasio ha inoltre consegnato al personale della Legione la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, una onorificenza italiana conferita al compimento di cinquant'anni di carriera militare, con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Difesa. (ANSA).