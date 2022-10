Asl di Torino, "conclusa emergenza attacco informatico"

(ANSA) - TORINO, 05 OTT - Si è "conclusa l'emergenza" legata all'attacco informatico, che ha colpito l'Asl Città di Torino il 19 agosto scorso. Lo si apprende da una nota dell'Azienda sanitaria, in cui viene sottolineato che non è mai stata presa in considerazione "la richiesta di riscatto avanzata dai criminali". Ad oggi complessivamente sono stati ripristinati il 95% dei servizi e dei sistemi applicativi dell'ASL Città di Torino ."Degli oltre 300TB di dati che sono gestiti dall'Asl - affermano dall'Azienda - ne restano da ripristinare solo 0,700TB. 398 server su 428 presenti nei datacenter dell'Asl Città di Torino sono stati analizzati, verificati, bonificati e ripristinati".

"Il ripristino di ogni server, di concerto con gli specialisti del Computer security incident response team (Csirt) dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) - affermano dall'Asl - è stato preceduto dalla copiatura di tutti i servizi, applicativi e sistemi, su un nuovo ambiente, lasciando inalterati i sistemi/server originali compromessi, al fine di consentire le attività di analisi e indagini".

"Le macchine che hanno presentato uno stato di compromissione superiore alla soglia definita con lo Csirt sono state rifatte ex novo", aggiungono dall'Asl.

Per quanto riguarda i restanti 30 server, classificati come minori, questi sono ancora in fase di analisi e le attività saranno completate nei prossimi 15 giorni. (ANSA).