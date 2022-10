Alla scoperta di archivi e biblioteche in 6 dimore storiche

(ANSA) - TORINO, 05 OTT - Con 7 archivi in 6 dimore storiche della regione aderenti all'Adsi - Associazione Dimore Storiche Italiane, anche il Piemonte svela le vicende pubbliche e private di famiglie e personalità che hanno contribuito a tesserne la storia, l'economia e l'imprenditoria. Arriva anche in diverse province piemontesi, sabato 8 ottobre, 'Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro', iniziativa che si propone come prologo alle 'Domeniche di carta', promosse dal Ministero della Cultura il 9 ottobre.

Nel torinese saranno visitabili il castello di Pralormo, in particolare la dimora e la biblioteca con i suoi volumi dal '500 ad oggi, Casa Lajolo a Piossasco, dimora storica che raccoglie l'archivio dei Conti Ambrosio di Chialamberto-Lajolo. In provincia di Alessandria saranno aperte l'antica azienda agricola Tenuta La Marchesa, a Novi Ligure, dove si potranno esaminare i documenti d'archivio del XVI e XVIII secolo, e il castello di Piovera con la raccolta completa di varie riviste illustrate pubblicate tra il 1840 e il 1960, la Bibbia di Salvator Dalì e l'Enciclopedia originale del 1751 di Diderot e d'Alembert. Nel biellese parteciperanno alla giornata l'archivio della famiglia Piacenza a Pollone e, a Biella, Palazzo La Marmora dove saranno esposti insieme gli archivi della Fondazione Sella e gli archivi Alberti La Marmora. (ANSA).